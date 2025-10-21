Troleo presidencial al remake panista

Nos hacen ver que si la renovación del cascarón de los blanquiazules no se escapó de varias críticas y divertidos memes, mucho menos podría quedar fuera del escrutinio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recurrió a una cita del Divo de Juárez para desplegar su opinión por el relanzamiento de Acción Nacional. “En el mismo lugar y con la misma gente”, dijo la mandataria, al referirse a que el evento panista ocurrió en el Frontón México, ahí donde casi nueve décadas atrás nació esa fuerza política, además, con los mismos y bien conocidos rostros de quienes la Presidenta acusa de abrazar la bandera neoliberal. Pero no sólo eso, Sheinbaum también puso en valor que a los del PAN les falló el timing, pues, dijo, el partido de Felipe Calderón, de Xóchitl Gálvez, de Jorge Romero y de tantos otros siempre presentes en la primera plana panista no pudo esperarse, “por lo menos 15 días”, para lanzar su nuevo logotipo, cuando “hay decenas de familias damnificadas” por las inundaciones en La Huasteca. “Muy poca sensibilidad”, dijo Sheinbaum, “muy poco amor por México”. Auch.

