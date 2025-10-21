…Y proyectan encuestas nacionales y regionales

Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en imagen de archivo

Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, adelantó la posibilidad de realizar encuestas nacionales y regionales en diciembre, con el objetivo de recabar opiniones ciudadanas sobre la percepción de los procesos electorales.

“Nos hemos reunido con magistrados, con consejeros electorales; algunos magistrados han acudido a las audiencias. Vamos a estar hablando con legisladores y con jueces, nuevos y viejos. Y yo pienso que el producto va a ser bueno, porque estamos tomando en cuenta críticas”, dijo.

Detalló que estas encuestas definirán una muestra representativa tanto a nivel nacional como por regiones, y estarán orientadas en captar la opinión pública sobre el funcionamiento del sistema electoral.

El Dato: Pablo Gómez subrayó que aún no hay un balance sobre los trabajos que se han realizado para la construcción de esta reforma.

A su salida de la reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Gómez Álvarez aseguró que México padece una crisis de representación popular y de valoración de la autoridad electoral.

“Sí, tenemos una crisis de representación, una crisis de valoración de la autoridad electoral y de funcionamiento también de nuestros representantes. Tenemos problemas no solamente a nivel de congresos, sino también a nivel de ayuntamientos”, indicó.

También aseguró que hay argumentos muy fuertes y bien cimentados para cambiar el sistema de representación proporcional que se tiene en este momento, porque éste se hizo para otra situación política, no para la actual.

“Hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, quiere que la representación esté vinculada a su voto y no a través de las direcciones de los partidos, que por lo regular están bastante alejados de los electores”, indicó.

Explicó que no se trata de eliminar el sistema de representación proporcional, sino de modificarlo de alguna manera, pues existen muchos modelos en este sentido, pero aún no se llega a una conclusión.