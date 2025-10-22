Al baile y a la gorra... ni quien le corra

Como el legendario Sergio el bailador, nos cuentan, los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Sergio Mayer se pararon el cuello de ser ellos los responsables de llevar a San Lázaro algo más que leyes y propuestas en beneficio de sus representados. Y es que la iniciativa más reciente de los referidos legisladores de la 4T remplazó el debate y los puntos de acuerdo por timbales y trompetas, nada más y nada menos que de la Sonora Santanera, a quien reconocieron por sus 70 años de trayectoria, un mérito que desde luego nadie quita a los aclamados músicos, pero que, dado el ambiente político no dejó de levantar cejas sobre si era buen momento para un bailongo cuando sigue habiendo retos por superar en la más reciente tragedia provocada por las inundaciones en La Huasteca. A ello hay que agregar que los dos Sergios son sinónimo de controversia. Gutiérrez Luna, por unirse a las filas de quienes se exhiben con ropa, zapatos, relojes y lentes de lujosas marcas. Y Mayer, entre otras, por confundir la reforma al Poder Judicial con una “reforma al Poder Legislativo”. En fin.