Anuncian, en Mañanera, ampliación de capacidad para trenes en estación Buenavista-CDMX

La capacidad de la estación en Buenavista, de la Ciudad de México, como parte del proyecto de recuperación ferroviaria, será ampliada en el corto plazo para incrementar las vías y demás espacios para así cumplir con las rutas que partirán de la capital.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mencionó, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que uno de los puntos de partida para el proyecto es esta estación capitalina, que hoy sirve para el Tren Suburbano que conecta con el Estado de México.

“El punto de partida es Buenavista. Esto quiere decir que, para la estación Buenavista necesitamos hacer una ampliación de capacidad. Ya empezaron los trabajos de ampliación de esa capacidad, donde vamos a tener más andenes y vamos a tener más vías”, dijo.

Como parte de estas ampliaciones, se tendrán nueve vías totales, se hará una ampliación, se considerarán nuevos andenes y se reconfigurará el área de vestíbulos, taquillas y accesos.

El funcionario ahondó en que esta estación resulta un buen punto de partida por su ubicación céntrica y estratégica dentro de la Ciudad de México.

“Como saben, está cerca de la zona central, aunque no en el mero centro de la ciudad; tiene una enorme conectividad con el resto de la ciudad. Tiene conectividad con el metro, tiene conectividad con Metrobus y actualmente opera el Tren Suburbano. También está sobre Insurgentes y sobre un eje”, dijo ante Claudia Sheinbaum.

El funcionario destacó que también se buscará recuperar la estructura que ya no está en uso dentro de esta terminal para ampliar su capacidad.

