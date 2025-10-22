Avanza 78% localidades comunicadas tras afectaciones por lluvias, reporta SICT

El titular de la SICT este miércoles en Palacio Nacional.

Más de 90 comunidades en los estados afectados por las lluvias e inundaciones hace casi dos semanas aún están consideradas como incomunicadas debido a la obstrucción de caminos que se registraron.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que hasta ahora ya van 195 de 288 localidades comunicadas, que representa un avance cercano al 78 por ciento.

Además, el restablecimiento del servicio eléctrico ya se encuentra en el 97.6 por ciento.

En cuanto a escuelas 979 de mil 351 ya fueron atendidas hasta este 21 de octubre.

El censo ya ha pasado por 85 mil 221 viviendas para evaluar los daños y con base en ello entregar los apoyos a las familias damnificadas.

En materia de salud, ya se han aplicado 168 mil 610 dosis para proteger a la población.

