¿El día de AMLO?

Con la novedad de que la diputada del PT Karina Rojo presentó una iniciativa que, nos comentan, a ciencia cierta no se sabe en qué contribuye al bienestar de la población. La legisladora encabeza la comisión legislativa que lleva ese nombre y su iniciativa plantea instituir el 13 de noviembre como el Día Nacional del Bienestar. Sólo que ha llamado la atención el hecho de que la fecha coincide con la del cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es sabido que el concepto Bienestar fue uno de los ejes del gobierno pasado, como lo fueron, por ejemplo, el de Solidaridad con Carlos Salinas o el de Oportunidades con Vicente Fox. Rojo Pimentel, además, ha dado cuenta de la admiración que tiene por el tabasqueño a quien ha definido como “un líder que ha marcado un antes y un después”. Por eso no ha faltado quien considere que la iniciativa bien podría tener una clara dedicatoria y que en el fondo sí busca un tipo de bienestar, el bienestar político de la 4T. ¿Será?