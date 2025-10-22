Gobierno ha pagado 5 mmdp para liberar derechos de vía con proyecto ferroviario: Sedatu

Para liberar los derechos de vía requeridos para la construcción de los proyectos ferroviarios, el Gobierno Federal ha pagado más de cinco mil millones de pesos a ejidatarios y demás sectores poblacionales a cambio de sus tierras.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, mencionó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el monto cambia con constancia, debido a los resultados de los acuerdos a los que se llegan.
Enfatizó que los pagos a los dueños de las tierras ahora se realizan sin intermediarios y que, a la fecha se han liberado mil 607 predios.
Temblor HOY 22 de octubre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos
“Algo que también hemos logrado, por supuesto, con el respaldo de la Presidenta, es que los pagos se hagan de manera directa, sin intermediarios y para hacerles franca nunca se había hecho de manera tan expedita”, dijo.
Afirmó que con los depósitos directos que se realizan también se dota de certeza a la población y además permite la ocupación inmediata del área.
Especificó que los derechos de vía no sólo son para la colocación de los rieles y demás estructura, sino también para las estaciones e infraestructura complementaria que indica la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR