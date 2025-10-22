Gobierno ha pagado 5 mmdp para liberar derechos de vía con proyecto ferroviario: Sedatu

Para liberar los derechos de vía requeridos para la construcción de los proyectos ferroviarios, el Gobierno Federal ha pagado más de cinco mil millones de pesos a ejidatarios y demás sectores poblacionales a cambio de sus tierras.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, mencionó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que el monto cambia con constancia, debido a los resultados de los acuerdos a los que se llegan.

Enfatizó que los pagos a los dueños de las tierras ahora se realizan sin intermediarios y que, a la fecha se han liberado mil 607 predios.

“Algo que también hemos logrado, por supuesto, con el respaldo de la Presidenta, es que los pagos se hagan de manera directa, sin intermediarios y para hacerles franca nunca se había hecho de manera tan expedita”, dijo.

Afirmó que con los depósitos directos que se realizan también se dota de certeza a la población y además permite la ocupación inmediata del área.

Especificó que los derechos de vía no sólo son para la colocación de los rieles y demás estructura, sino también para las estaciones e infraestructura complementaria que indica la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR