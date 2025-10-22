Maru vs. Luisa

Hay tiro, nos comentan. Y es que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ayer le pidió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que se prepare para recibir una denuncia por daño moral. “Quiero decirle que se prepare para una denuncia por daño moral, ya estuvo bueno de esas tonterías que anda diciendo, pues se nota el juego perverso por parte de ella, no nada más hacia una servidora, sino a todos los gobernadores de Acción Nacional”, sostuvo la mandataria estatal, luego de que medios le preguntaran sobre una serie de declaraciones bastante rudas que hizo la dirigente del guinda en días pasados. Quienes conocen de estos temas, nos aseguran que tiene algo de razón la mandataria estatal, pues en las filas del guinda se aprecia frontalidad, a pesar de que este año ni siquiera es electoral. “No es una amenaza, es una recomendación para que esté tranquila con el gobierno, con los gobiernos de oposición que estamos trabajando para el Gobierno federal que ella representa”, dijo Campos Galván. Uf.