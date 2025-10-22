“No hay sanciones por hacerse pe…”

A algunos generó molestia e indignación y a otros sólo les ratificó su condición de impresentable, lo que es un hecho es que el diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco no enfrentará ninguna consecuencia por simular que estaba presente en la sesión remota que tuvo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuando en realidad andaba jugando pádel. Ayer el exgobernador de Morelos informó que estaba por el Desierto de los Leones y no tenía buena señal cuando apareció en la sesión para pedir que le marcaran asistencia. Le preguntaron si estaba jugando pádel y dijo que le gusta el deporte y que “mi corazón necesita hacer ejercicio”. También dijo que no caerá en provocaciones de los medios y retó: “Voy a asumir la responsabilidad y si me quieren multar que me multen”. Más tarde le preguntaron al diputado priista Rubén Moreira qué procede en esos casos y respondió: “No creo que haya sanciones por hacerse pend…” Ahí el dato.