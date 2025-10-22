Reportan que Zhi Dong Zhang será extraditado a México desde Cuba

"Brother Wang" logra huir de arresto domiciliario en CDMX y presuntamente fue detenido en Cuba, se informó en la víspera.

Zhi Dong Zhang, señalado como proveedor de fentanilo para cárteles de la droga y buscado por Estados Unidos, y que presuntamente fue capturado en Cuba, sería extraditado a México, informaron fuentes del gobierno cubano y mexicano a agencias informativas.

Zhi Dong Zhang, conocido también como “Brother Wang”, se encontraría detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que Cuba confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, añadieron las fuentes.

Desde La Habana, dos fuentes del gobierno indicaron a la AFP que Zhi Dong Zhang sería extraditado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

Zhi Dong Zhang es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero pasado “organizaciones terroristas extranjeras”.

Zhi Dong Zhang había sido capturado en México en octubre de 2024 y debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses.

Zhi Dong Zhang fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio pasado.

Zhi Dong Zhang es considerado “un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional” y encargado de “realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos”, según informó el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la supuesta detención de Zhi Dong Zhang en Cuba.

Claudia Sheinbaum contestó que sería el Gabinete de Seguridad federal quien confirmaría la información.

FGR