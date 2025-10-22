Sube a 78 cifra de muertos por inundaciones en La Huasteca

Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones.

La cifra de víctimas mortales que dejó la devastación por lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, subió a 78.

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno Federal para dar informes actualizados sobre la atención a la emergencia, se apunta que ya van 22 fallecidos en Hidalgo; 20 en Puebla; 35 en Veracruz y 1 en Querétaro.

Hasta anoche, el reporte mantenía en 76 la cifra de vidas perdidas.

En contraste, la suma de personas sin ser localizadas descendió a 23.

