Informe oficial

Sube a 78 cifra de muertos por inundaciones en La Huasteca

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno Federal para dar informes actualizados sobre la atención a la emergencia, se apunta que ya van 22 fallecidos en Hidalgo; 20 en Puebla; 35 en Veracruz y 1 en Querétaro

Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones.
Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

La cifra de víctimas mortales que dejó la devastación por lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, subió a 78.

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno Federal para dar informes actualizados sobre la atención a la emergencia, se apunta que ya van 22 fallecidos en Hidalgo; 20 en Puebla; 35 en Veracruz y 1 en Querétaro.

Hasta anoche, el reporte mantenía en 76 la cifra de vidas perdidas.

TE RECOMENDAMOS:
El titular de la SICT este miércoles en Palacio Nacional.
Ofrecen reporte en Mañanera

Avanza 78% localidades comunicadas tras afectaciones por lluvias, reporta SICT

En contraste, la suma de personas sin ser localizadas descendió a 23.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Los temas de este miércoles

Mañanera de Sheinbaum: 22 de octubre del 2025