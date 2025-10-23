A partir de noviembre, Sheinbaum acudirá a estados para encabezar gabinetes de seguridad

A partir del siguiente mes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará las reuniones del gabinete de seguridad en las entidades federativas.

Al ser consultada sobre lo expuesto por el secretario de Seguridad en su comparecencia ante el Senado, Omar García Harfuch, la mandataria aseguró que la estrategia sí ha dado resultados, por lo que se mantendrá.

“Pues la estrategia está funcionando. La estrategia está dando resultados. Y el objetivo pues es seguir con los cuatro ejes… Esos cuatro ejes han dado resultados y vamos a seguir con esos ejes de trabajo, la atención permanente en el gabinete de seguridad. A partir de noviembre vamos a ir a hacer los gabinetes de seguridad fuera de la ciudad también a distintas entidades de la República”, declaró.

Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Recordó que los homicidios dolosos han disminuido 30 por ciento en el primer año de su gobierno y, en ese contexto, se dijo segura de que este octubre registrara una baja en dicho delito.

“Y siguen disminuyendo. Los que vemos todos los días, los homicidios, después se hace un cierre en el mes por si hubo algún reporte que no fue o algún homicidio que no fue reportado por alguna fiscalía, se cierra en el mes, pero yo estoy segura que en octubre todavía va a ser menor el número de homicidios. Entonces vamos avanzando y atendiendo a la población”, destacó.

Durante el mediodía del miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, demuestra avances concretos en la reducción del crimen organizado y en el debilitamiento de los cárteles.

