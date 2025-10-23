Alcaldesa enlodada

Vaya repudio, según se pudo ver en las redes, el que se llevó la presidenta municipal de Álamo, Veracruz, Blanca Lilia Arrieta, quien no pudo con el enojo de decenas de damnificados, quienes le reprocharon por aparecerse nada más dos semanas después de las inundaciones que barrieron con su patrimonio, en una de las localidades más afectadas por las precipitaciones y el desbordamiento de ríos. Según se muestra en las imágenes, el intento de la edil por acercarse a preguntar qué necesitaba la gente fue frustrado por una vecina: “¿Catorce días después te presentas?”, se le oye decir, mientras otros pobladores le lanzaban lodo y le gritaban que se fuera. Y sí, no le quedó de otra y se fue. Por cierto que la alcaldesa se pinta sola para aparecer y desaparecer cuando más se le necesita, incluso, dicen, ya hasta los regidores de ese municipio pidieron un juicio político en su contra, debido a sus constantes viajes al extranjero y denuncias de acoso contra trabajadores. De pena

