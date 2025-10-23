Apoyo del PAN a Maru

Y fue el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el que ayer salió en apoyo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien se lanzó, y con todo en días pasados la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde. La cosa se calentó un poco más de lo que ya estaba, luego de que la víspera la mandataria estatal le respondió a la jefa del guinda que se preparara para una denuncia por daño moral y que se dejara de tonterías y del juego perverso que traía contra los gobernadores emanados del albiazul. El líder panista apareció ayer por la tarde y publicó en las benditas redes: “Los de enfrente se meten con nuestra querida gobernadora Maru Campos, porque saben perfectamente del cariño y aprecio que le tiene la gente de Chihuahua. Y la gente refrendará su confianza en Maru y en Acción Nacional. Y disculpen las molestias que esto les ocasione, Luisa Alcalde”. Campos por su parte agradeció el gesto. Ahí el dato.

