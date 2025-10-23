Candil de la calle...

Con la novedad de que los índices siguen apuntados hacia el senador Gerardo Fernández Noroña, quien fue desafiado por la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, a hacer un ejercicio de congruencia. ¡Fácil! Ahora que el legislador anda muy alborotado por su próximo viaje a Medio Oriente, a donde expresará su solidaridad con la causa de los agraviados por la guerra en Gaza, la activista le pidió que también se solidarice con las familias de desaparición forzada, ¡aquí en México! “Ya me enteré que se nos va a Palestina. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25 (de octubre)”, le dijo Flores, quien también le prometió que, así como se irá al extranjero con todo pagado, ella también le puede pagar el camión, el refugio y hasta los alimentos para que se sume a la búsqueda de personas no localizadas. “Nos faltan manos”, le insistió. ¿Y entonces a dónde irá finalmente Noroña? Pendientes.

