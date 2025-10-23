Comisión de movilidad aprueba regular transporte de materiales peligrosos; evitaran tragedias como la del Puente la Concordia

La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que busca regular el tránsito de camiones pesados con materiales peligrosos y establecer protocolos de respuesta inmediata ante emergencias, una medida que pretende evitar tragedias como la ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.

Durante la décima primera reunión ordinaria de la comisión, se respaldó la propuesta de la diputada federal Socorro Jasso Nieto, quien subrayó que el accidente de Iztapalapa marcó un antes y un después en la forma de entender la movilidad de este tipo de transporte en zonas urbanas.

“Es una llamada de atención que nos obliga a repensar nuestras políticas públicas, nuestros protocolos de respuesta, y nuestra capacidad de prevención”, expresó la legisladora.

La presidenta de la comisión, Patricia Mercado, informó que el alcance del exhorto se amplió a las 32 entidades federativas, debido a que el problema del transporte de sustancias peligrosas es de carácter nacional e interestatal. Además, señaló que el dictamen no se limitará solo a los hidrocarburos, sino que abarcará todas las sustancias peligrosas.

El dictamen fue aprobado con 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, ante lo que Jasso Nieto agradeció el compromiso mostrado, destacando que el trabajo de la comisión “es un gran acierto que este llamado se extienda a todo el país porque los riesgos no conocen fronteras administrativas ni límites geográficos”.

El Punto de Acuerdo exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como a sus respectivas Secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios, y Fiscalías Generales de Justicia, a implementar protocolos interinstitucionales más ágiles y coordinados para atender emergencias con materiales peligrosos.

“Sigamos construyendo políticas públicas que pongan al centro lo más valioso que tenemos, la vida de las personas”, concluyó Jasso Nieto.

