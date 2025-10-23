Con huachicol fiscal en foco aprueban Ley de la Armada

Incautación de un buque con hidrocarburos en Tamaulipas, el pasado 31 de marzo.

Pese a que la oposición denunció que dicha iniciativa “es un paso hacia la militarización” de nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga a la Marina atribuciones en materia de aeropuertos y aduanas.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 344 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones. Ante ello, pasará al Senado para sus efectos constitucionales.

El nuevo marco legal otorga a la Marina el derecho de visita, persecución, abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y altamar, esto con el objetivo de fortalecer el combate al “huachicol fiscal”.

También se otorga la reestructuración de fuerzas y mandos navales, redefiniendo regiones, zonas y sectores, y da origen a la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y el establecimiento de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituirá al actual Estado Mayor de la Armada.

Entre las nuevas atribuciones destacan las acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en los espacios aéreos correspondientes.

Esto incluye la participación de la Marina en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de las operaciones militares en el ciberespacio, en colaboración con otras autoridades, así como el empleo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica.

Sin embargo, desde tribuna, la diputada Ariana del Rocío Rejón (PRI) aseguró que “la reforma busca controlar a los mandos navales desde la oficina de la Presidencia de la República sin regulación y contrapesos que se tenían con la ratificación del Senado de la República y otras normas legales”.