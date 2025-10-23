Cuéllar impulsa Consejos de Paz en 60 municipios

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refrendó el compromiso de acompañar a las autoridades de los 60 municipios para seguir generando bienestar y seguridad para las familias de Tlaxcala, a través de proyectos que colocan a la entidad como un referente nacional en transparencia, desarrollo social y seguridad pública.

Tlaxcala es la primera entidad del país en la instalación de los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, que tomarán protesta el 28 de octubre ante gobierno federal.

“Por ser los mejores, hoy tenemos el primer lugar en transparencia de recursos de la Federación. Somos el primer lugar en la asistencia de todos los presidentes municipales a las mesas de seguridad, eso habla de que nos importa el pueblo. ¿Qué es lo que nos pide el pueblo? Lo que más nos pide es seguridad. Todos los días nos pide esa seguridad y más seguridad”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo marco legal Con huachicol fiscal en foco aprueban Ley de la Armada

En la décimo tercera reunión de la Mesa Interregional para Construcción de Paz con sede en Panotla, la mandataria celebró que, por 37 meses, Tlaxcala se mantenga como la entidad con menor incidencia delictiva.

“Hoy seguimos siendo primer lugar a nivel nacional, inclusive, Campeche es segundo lugar y Yucatán ya está en tercer lugar. Nosotros estamos en un lugar muy complicado, tenemos que cuidar a la gente de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla. Estamos rodeados por estados muy complicados, por eso es más difícil”.

Recordó que su gobierno ha invertido en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, pero también en la capacitación y certificación de policías municipales.

Cuéllar dijo invertirá 23 millones de pesos para el Atlas de Riesgo de la entidad.