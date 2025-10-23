La Reforma Electoral en el ITAM

Y nos piden no perder de vista un evento de primera que tendrá lugar hoy en el ITAM, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio, que encabeza Horacio Vives. Serán cuatro mesas en las que se revisará uno de los temas más relevantes del momento: la Reforma Electoral. En la primera de ellas, moderada por Fernanda Caso, participan Javier Garcíadiego, José Woldenberg y Jaime Cárdenas, quienes abordarán el tema “Antecedentes, contexto y alcances de la Reforma Electoral de 1996”. En la segunda, “Autonomía e independencia de autoridades y organismos electorales”, participan Roberto Gil, Dania Ravel, Claudia Zavala y María del Carmen Alanís y el moderador será Javier Martín Reyes; en la tercera, “Registro Federal de Electores, rendición de cuentas y fiscalización” figuran Carla Humphrey, Víctor Hugo Lobo, María Marván y Arturo Sánchez con la moderación de Daniela Carrasco y cierran José Woldenberg, Denise Dresser, Lorenzo Córdova y Jesús Silva Herzog con el tópico “¿Hacia un cambio de paradigma electoral? Mecanismos de representación política”. En ésta el moderador será el maestro Vives. Se va a poner bueno, nos comentan.

