¿Pleito entre hermanos o ya es más?

Nos dicen que en el Senado ayer se sintió un poco el calor de la fricción interna en el bloque de partidos que abrazan la Cuarta Transformación. Y es que durante la comparecencia de Omar García Harfuch, el senador del Verde Luis Armando Melgar tomó la palabra para elogiar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero, ya entrado en gastos, para pasarle un recargón al sexenio pasado y a su política de “abrazos, no balazos”. Incluso también aprovechó para darle una zancadilla a su paisano, el exgobernador Rutilio Escandón por “el desastre que dejó en Chiapas”. Nos dicen que el tono de Melgar no le hizo nada de gracia a varios morenistas, pues desde los escaños guindas, la senadora Malú Mícher soltó: “¡¿Y éstos son los aliados?!” Hay quien plantea no perder de vista lo de ayer como indicio de que la proximidad se pudiera empezar a convertir en distancia, porque como que ya no pinta como pleito rutinario entre hermanos. ¿Será?

