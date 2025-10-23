Presidenta Sheinbaum supervisa en Poza Rica entrega de apoyos y trabajos de limpieza

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó el municipio de Poza Rica, Veracruz, para supervisar personalmente la entrega de apoyos y los avances en los trabajos de limpieza en las zonas afectadas por las intensas lluvias atípicas que se registraron a inicios de este mes de octubre.

Desde temprano, la Presidenta informó que terminando su Mañanera en Palacio Nacional viajaría a esta zona de Veracruz.

El reporte más actualizado señala que suman 79 personas fallecidas por las lluvias en cinco estados; en Veracruz son 35.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que ya se consiguió entrar a todas las localidades afectadas por la obstrucción de caminos, por medio de los puentes aéreos o vía terrestre y comenzar con los apoyos.

Sin embargo, dijo, que se mantienen las labores en la rehabilitación de los caminos, ya que de los 288 que resultaron afectados, se han abierto 197, lo que indica que 91 se mantienen obstruidos.

Sobre el restablecimiento del servicio energético, el avance ya es de 99.75 por ciento, donde los únicos pendientes son en Hidalgo y Veracruz.

