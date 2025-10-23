Sheinbaum: Derrame de hidrocarburo en Veracruz fue por deslave; se contrataron 3 empresas para saneamiento

Al explicar que el derrame de hidrocarburo en el río Tuxpan fue ocasionado por un deslave que dañaron un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ya se contrataron a tres empresas para realizar las labores de saneamiento sobre el caudal afectado.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el problema se generó desde el viernes de la semana pasada, derivado de un desgajamiento que ocurrió después de las lluvias torrenciales que cayeron sobre la región.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que desde el primer momento se cerraron las válvulas; sin embargo, para entonces ya había ocurrido un derrame considerable.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que además de las tres empresas contratadas para la limpieza del río, personal de la Secretaría de Marina, del área logística de Pemex ya se encuentra en la zona.

“La razón o la causa que de todas maneras tiene que haber una investigación de acuerdo con todas los las reglas de Pemex es que hubo un deslave del que no ocurrió justamente el día de las lluvias más fuertes, sino que ocurrió después y a partir de ahí vino esta fuga. Pero de tal manera pues se tiene que analizar las causas y se están tomando todas las medidas para controlar esta contaminación”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

