Al pie del cañón

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer por tercera ocasión acudió a Veracruz a supervisar que la ayuda federal fluya a los damnificados por las inundaciones. La mandataria estuvo en los municipios más afectados de la entidad, Álamo y Poza Rica, en donde se le vio reconfortar a pobladores que aún padecen por las pérdidas que sufrieron. “En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, indicó, antes de trasladarse a La Ceiba, en Puebla. La presencia de la mandataria en esos lugares, nos hacen ver, da certeza a la gente que busca recuperar su vida poco a poco. “Avanza el censo a viviendas, la apertura de caminos y las labores de limpieza; CFE ya restableció 99.79 por ciento de suministro eléctrico y continúa la asistencia a la población por parte de las Fuerzas Armadas”, informó anoche.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Arena parlamentaria