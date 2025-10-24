Arena parlamentaria

Pues resulta que ayer se fueron a las trompadas los diputados coahuilenses Theodoros Kalionchiz, en la esquina del renovado PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, en el coloradísimo flanco del PT. Todo sucedió en una reunión —que de privada ya no tuvo nada— entre funcionarios de la CFE y miembros de la Comisión de Energía. Ahí, cuentan los que vieron, los ánimos se encendieron por diferendos sobre licitaciones para la compra de carbón, que se trasladaron a insultos cuando el del PT hizo referencia al del PAN sobre su matrimonio con una mujer de familia adinerada. “Se jactaba de que es un gran empresario y todavía yo le dije: ‘bueno, pues es que hay gente que es mantenida y ha dado el braguetazo y parece que le dolió mucho”, dijo Mejía más tarde. “Me empujó y me defendí... Le faltó al respeto a mi madre y a mi esposa”, respondió por su parte Kalionchiz, quien a pesar de jurar por el nuevo logo del blanquiazul que él no se prestaba a la violencia, reconoció que sí hubo empujones “y algunos ligeros golpes”. Qué tal.

