Gran Premio de México: prevén derrama económica superior a 4 mmdp, detalla Turismo federal

La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante la semana del 20 al 26 de octubre, la Zona Metropolitana del Valle de México recibirá más de 314 mil turistas hospedados en hoteles, con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1.

Esta cifra representa un incremento del 1.7 por ciento respecto a 2024, cuando se registraron 309 mil 546 visitantes, lo que consolida al evento como uno de los más importantes del calendario deportivo internacional.

Del total estimado, el 72 por ciento corresponderá a turistas nacionales —226 mil 630 personas—, mientras que el 28 por ciento restante, equivalente a 88 mil 134 visitantes, será de origen extranjero.

En materia de ocupación hotelera, las proyecciones indican que se alcanzará un promedio general del 71.6 por ciento durante toda la semana del evento. Sin embargo, durante los días principales de la competencia —viernes, sábado y domingo—, la ocupación alcanzará niveles máximos del 88.5 por ciento, lo que evidencia la alta demanda de servicios de hospedaje en la capital mexicana.

La funcionaria destacó que la derrama económica por servicios turísticos, incluyendo hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, superará los 4 mil millones de pesos. Esta cifra no contempla los ingresos adicionales derivados de la venta de boletos, servicios logísticos ni el impacto mediático que genera el evento a nivel mundial.

“Detrás del éxito de este evento hay miles de personas que se benefician directamente: trabajadores del sector hotelero, restaurantero, transportistas, guías, artesanas, comerciantes locales y prestadores de servicios turísticos que encuentran en la Fórmula 1 una oportunidad real para mejorar sus ingresos y fortalecer la economía familiar”, declaró Josefina Rodríguez Zamora.

Según datos proporcionados por la propia Fórmula 1, el impacto económico total del Gran Premio de México podría alcanzar una cifra aproximada de 20 mil millones de pesos, posicionando a este evento como uno de los más relevantes del país en términos de proyección internacional y beneficios económicos.

La titular de la Secretaría de Turismo subrayó que este tipo de encuentros deportivos no solo generan beneficios económicos inmediatos, sino que también contribuyen significativamente al posicionamiento de México como un destino moderno, hospitalario y con infraestructura turística de clase mundial.

“Es un claro ejemplo de cómo el turismo deportivo impulsa la economía nacional y proyecta la imagen de México en el mundo para consolidar al país como un destino líder en la organización de eventos internacionales de primer nivel”, concluyó Josefina Rodríguez Zamora.

