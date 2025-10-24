Los aplicados de la auditoría

Nos hacen ver que no todo es irregularidad, anomalías y alertas de desfalco en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que publicó ayer su lista de miles de millones de pesos pendientes por aclarar del último año del sexenio pasado, con copia urgente a varias dependencias gubernamentales de todos los niveles. No, aquí también aparecieron aplausos de parte del auditor superior, David Colmenares Páramo, quien reconoció a los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa por tener la casa en orden y no reportar observaciones en la revisión de sus cuentas. Estas entidades pasaron la prueba y se llevaron una estrellita en la frente por parte del auditor, quien, no obstante, los invitó a no confiarse, pues aún hay auditorías relevantes en curso. Ya veremos si se mantienen en el cuadro de honor o se dejan seducir por el lado oscuro de la caja rota, nos dicen.

