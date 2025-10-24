Marina ha repartido 31 mil 456 despensas a afectados por lluvias

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, dio a conocer, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se han realizado 438 operaciones aéreas, se han repartido 31 mil 456 despensas, han sido auxiliadas 13 mil 744 personas y se han hecho 19 mil 514 atenciones médicas, en los estados afectados por las lluvias.

Y comentó que Poza Rica ya se encuentra al 83% en limpieza y recuperación; Álamo al 80%El Higo el 75% y Temporal el 93%.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en Hidalgo es donde más falta censar a personas damnificadas, y “una parte de Veracruz”, esto tras sostener una conversación vía remota con gobernadores de tres estados afectados.

Claudia Sheinbaum también informó que el primer apoyo a los damnificados es de 20 mil pesos “que se da a las familias afectadas, después, los apoyos se darán de acuerdo al censo y a la gravedad de los daños: en caso de afectaciones menores son 25 mil pesos más y en caso de daños mayores, 75 mil pesos más”.

Claudia Sheinbaum señaló que en Veracruz se tiene que hacer un estudio para que, en el Río Cazones, se construya un muro de contención, y agradeció a todos los involucrados en la atención a la emergencia por las lluvias en los estados afectados, así como a sus gobernadores, esto, tras proyectar un video en el que se veía la actividad del ejercito haciendo labores de rescate.

Claudia Sheinbaum recordó que tras su visita a Poza Rica anunció que para evitar inundaciones como las de hace dos semanas, que dejaron decenas de muertos y millones de pesos en pérdidas materiales, se construirá un muro de contención para el río Cazones, “el cual es una obra pendiente en la zona”.

Igualmente, Claudia Sheinbaum señaló que tanto Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Marina se encargarán de desazolvar dicho cuerpo de agua, pues ha perdido su capacidad de almacenamiento debido a las recientes lluvias y al paso del tiempo.

“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor que lo que estaba antes de esta inundación, (…) Tenemos que desazolvar el río, porque ha perdido su capacidad de almacenamiento, entre la CONAGUA y la Secretaría de Marina, van a empezar poco a poco, y además el muro y todo lo que se tenga que hacer para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta”, expresó Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR