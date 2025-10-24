Nahle no le cumplió

Y la que no da pie con bola es la gobernadora de Veracruz, a la que una persona con discapacidad acusó ayer directamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Circula en las benditas redes el video que así lo muestra y que se agrega a la cuenta de desaciertos de la mandataria estatal, nos comentan. En las imágenes tomadas durante la gira de Sheinbaum la mujer en silla de ruedas señala: “Yo le dije a ella (a Nahle), yo le dije que me ayudara y no me ayudó nada”. “¿De qué?”, interviene entonces la gobernadora quien parece que no encuentra dónde meter la cara. La Presidenta entonces opta por acercársele a la señora que se encuentra al borde de las lágrimas y le ofrece tomar sus datos para poder atenderla. “Te voy a tomar tu nombre, tu dirección y ya te van a ir a ver”. Nos recuerdan que ya son varios los episodios que dan cuenta de actos que muchos han señalado como de omisión o de soberbia de doña Rocío. Ayer, frente a la Presidenta de la República se sumó otra. Uf.

