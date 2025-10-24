Prefieren 8 de cada 10 a FA sobre policías locales





Las Fuerzas Armadas (FA) se mantienen como las instituciones con mayor reconocimiento ciudadano en tareas de seguridad pública, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

El estudio reveló que 86.7 por ciento de la población considera que la Secretaría de Marina realiza un trabajo muy o algo efectivo en la prevención y combate a la delincuencia, mientras que 83.2 otorgó esa calificación a la Fuerza Aérea Mexicana y 83.0 por ciento al Ejército.

Estos porcentajes consolidan a las tres instituciones como las de mayor confianza social, por encima de la Guardia Nacional, que alcanzó 73.2 por ciento; las policías estatales, con 52.7, y policías municipales, con 46.8 por ciento.

86.7 por ciento destaca el trabajo de la Semar contra el crimen

Para Abraham Serrano, especialista en seguridad, la alta aprobación de las FA frente a las policías locales tiene su origen en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones civiles encargadas de la seguridad, y ésta está directamente relacionada con la ineficacia del sistema de procuración de justicia.

“De cada mil delitos que se cometen, el 93 por ciento no se denuncia, y de los que sí se denuncian apenas el ocho por ciento llega a buen puerto. La gente dice: ‘¿para qué denuncio si el Ministerio Público no hace nada o la policía es corrupta?’”, señaló.

Indicó que el contacto cotidiano entre ciudadanía y policías municipales o estatales ha deteriorado su imagen: “El policía es la autoridad que ves todos los días, pero muchas veces está mal equipada, sin profesionalización y sometida a un sistema de corrupción interna. Algunos tienen que pagar por su uniforme o la patrulla; otros deben entregar cuotas a sus mandos. Eso genera una percepción generalizada de corrupción que termina por manchar a todos”.

En contraste, agregó, Ejército y Marina son percibidos como instituciones “salvadoras”, llamadas a intervenir cuando las corporaciones civiles han sido rebasadas: “En el inconsciente colectivo, el Ejército llega cuando ya no hay de otra, cuando la policía se corrompió. Su contacto con la gente no es cotidiano, y eso les da una ventaja: la ciudadanía asume que son más honestos”.