Taibo II siendo Taibo II

El que se fue ayer de Palacio Nacional con un calcetín en la boca fue el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien entró en polémica por comentarios que fueron tachados, una vez más, de sexistas. Y es que el creador de “Se las metimos doblada” se salió del carril en la mañanera donde tenía una sola tarea, ¡una!: anunciar la campaña en la cual se regalarán 2.5 millones de libros para fomentar la lectura en América Latina. Cuando una periodista le preguntó por qué en la lista de 27 títulos sólo se incluían siete autoras, el director del FCE expresó su desacuerdo con incluir libros de mujeres por “cuotas”. Bueno, ojalá se hubiera quedado ahí, pero no. “Un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria...”, agregó Taibo II, quien tuvo que ser rescatado de sí mismo por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que adelantó que su gobierno sí hará una colección de libros escritos por mujeres.

