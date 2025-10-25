“Acusan a migrantes, pero ICE recluta a delincuentes”

Todo comenzó cuando el personal de la academia de formación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Brunswick, Georgia, descubrió que uno de sus reclutas había sido acusado anteriormente de robo con violencia y agresión por un incidente de violencia doméstica, dijo a La Razón Andrés Palma Cohen, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, quien al igual que otros de sus compañeros de origen mexicano se ha dado a la tarea de revisar perfiles del “nuevo personal del ICE en Chicago, Florida y Nueva York.”

Andy, quien nació en EU y tiene un dominio perfecto del español y el inglés, dijo que “cada día estamos más informados y organizados. Mis padres tienen un negocio, que es una agencia de limpieza, donde trabajan cerca de 40 mujeres, en su mayoría migrantes. Siguen trabajando, pero con miedo, por ello los más jóvenes y que somos ciudadanos nos hemos organizado para defender con argumentos: lo que dice el gobierno es que los inmigrantes son en su mayoría delincuentes, pero ellos sí están reclutando delincuentes en sus filas”.

El Dato: La SRE informó que 10 migrantes mexicanos han perdido la vida en EU, del 20 de enero a la fecha, en incidentes “bajo la custodia” del ICE, el más reciente ocurrió este viernes.

Desde hace meses, Andy inició, junto con algunos amigos, una serie de inspecciones al ICE y encontró que, incluso cuando la política del ICE dicta que quienes deseen formar parte de sus agentes deben superar pruebas de detección de drogas y someterse a un control de seguridad, estos filtros han sido ignorados.

Exfuncionarios del ICE dijeron a medios locales que el proceso se cumplía “de forma más estricta antes del aumento de contrataciones que comenzó este verano”, debido a la presión de la administración Trump por incrementar los arrestos de extranjeros, en particular a los migrantes latinos.

Activistas y organizaciones religiosas han advertido que existe una creciente preocupación de que, en la carrera de la Administración Trump por ampliar el número de agentes del ICE a 10 mil, la agencia pueda pasar por alto señales de alerta en los antecedentes de algunos reclutas y contratarlos inadvertidamente.

10 mil agentes del ICE es la meta de contratación del gobierno

Mientras las detenciones y el reclutamiento de agentes del ICE continúan, advierten activistas, la fuerza laboral de Estados Unidos se ha reducido notoriamente, algo que no pasaba desde 2010.

“Asegurar la mano de obra de Estados Unidos” es la misión, que durará tres días, a partir de este viernes y ha sido organizada por The American Business Immigration Coalition (ABIC por sus siglas en inglés), quienes advierten que los sectores más afectados son a donde la mano de obra migrante predomina.

La ABIC observa que el 51 por ciento de los trabajadores de la industria láctea son migrantes, al igual que el 45 por ciento de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29 por ciento de la fuerza laboral de la construcción, por ello, dicha organización, que agrupa a 100 empresarios, aboga por la aprobación de la propuesta de ley migratoria bipartidista Dignity Act, presentada por la republicana María Elvira Salazar, en la que se solicita parar la violencia en las redadas. Esto implica mayor sensibilidad en los cuerpos policiales y, por ende, mejor preparación para los reclutas.

Manifestantes protestan contra redadas migratorias del ICE en Nueva York, el 21 de octubre. ı Foto: AP

“El ICE nos está dejando sin mano de obra. Ya se dio este aviso en una reunión con varios legisladores para pedirles por enésima vez que saquen adelante una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de las empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, las cosechas tiradas, la mano de obra sin gente”, dijo María Elena Valdivia, de la Coalición Campesina en Florida.

Sobre la iniciativa de Ley de la Dignidad (Dignity Act), Valdivia lamentó que la propuesta se ha presentado “sin éxito tres veces en el Congreso. La última versión, introducida en julio, difiere de la presentada en 2023 en un importante punto: elimina el establecimiento de una vía hacia la ciudadanía. A cambio, ofrece un estatus de “dignidad”, un permiso para residir y trabajar legalmente en EU, pero sobre todo pedimos respeto para los migrantes y eso implica tener policías más humanas”, dijo.