Ahí cada quien

Y todo parece indicar, nos dicen, que en Morena van aplicar aquello de “ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario” en el caso del senador —ahora con licencia— Gerardo Fernández Noroña, quien se encuentra disfrutando de su nuevo viaje, en Dubái, como parte de un tour a Emiratos Arabes Unidos, antes de ir a Palestina. Ayer el morenista subió imágenes de sus actividades en una de las ciudades más visitadas del mundo. En una de las fotos aparece trajeado y con lentes oscuros. En otra, en un encuentro con Amna Alí Al Adidi, quien lo recibió, según dijo, a nombre del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes. “Posteriormente, hice una llamada con el presidente del Consejo Nacional Federal, Saqr Ghobash”. Ayer le preguntaron a la jefa de Morena, Luisa María Alcalde, sobre el tema, en su gira de ayer por Chiapas. Su respuesta fue: “No entraré yo en polémica, cada uno y una de nosotros somos responsables y tomamos nuestras decisiones”. Ahí el dato.