Campeche show

Con la novedad de que Laura Sansores, quien preside el DIF en el gobierno de su hermana Layda, en Campeche, se volvió tema de conversación y no forzosamente para bien. Y es que resulta que se le ocurrió convertir un acto de rendición de cuentas en un show musical. Laura, nos comentan, apareció en lo alto de una escalinata y bajó para recibir un micrófono para ponerse a cantar y bailar. “Este informe es cantando, este informe es de frente”, entonaba un grupo de colaboradores que la hicieron de coristas. Y ése fue el arranque. En las cuentas oficiales del DIF se informó que el evento fue “una experiencia distinta, un viaje sensorial” y se describió al organismo como “color y luz para el que recupera el camino, la risa de los adultos mayores, el alimento de los niños y el abrazo que toca el corazón del desprotegido”. Y, ¿qué hizo la gobernadora? Bueno, pues lo calificó de “original” y comentó en redes: “Laura, tu trabajo y el de esta gran familia del DIF son un testimonio de que servir también es sanar”. Uf.

