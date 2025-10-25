Compran Teatro Blanquita para crear corredor cultural

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno compró el Teatro Blanquita, donde se hará un corredor cultural en Eje Central y señaló que el Cine Ópera “tiene problemas legales, pero se verá la forma de recuperar ese corredor cultural”.

La mandataria adelantó que, con la adquisición del Teatro Blanquita, se tiene planeada la construcción de un corredor cultural y turístico en el corazón de la urbe.

El Dato: Inaugurado en 1960 como Teatro-Salón Margo, sirvió de escenario para Celia Cruz, Juan Gabriel y María Victoria, entre otros.

“Sí, está en excelentes condiciones, por lo menos hasta donde nosotros nos quedamos. Doña Blanquita lo cuidó muchísimo”, comentó.

No obstante, también aclaró que la recuperación de éste y de otros espacios que se encuentran en la zona deberá coordinarse con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada.

A pregunta expresa de la prensa, Sheinbaum recordó en su conferencia de prensa matutina que durante su mandato al frente del Gobierno de CDMX se creó el proyecto de un pasaje cultural de Bellas Artes a Garibaldi, que incluiría también al Teatro Blanquita.

“Hay que recuperarlo con la jefa de Gobierno”, comentó respecto a la posibilidad de que el proyecto se ejecute.

“La idea, en efecto, es hacer un corredor cultural por todo Eje Central, que sea avenida Hidalgo, Eje Central, hasta Garibaldi”, prometió.