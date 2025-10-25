¿Corrupción tras corrupción?

Nos cuentan que, entre el conjunto de auditorías entregadas el jueves pasado, varias han levantado cejas, pero una en particular lo ha hecho un poco más. Se trata de la que se practicó al Proyecto Ecológico Lago de Texcoco. Sí, el que se levantó en el sitio en donde por temas de corrupción, el gobierno pasado determinó frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pero, ¿qué fue lo que encontró la Auditoría que genera ruido? Bueno, pues un posible desvío de 62.7 millones de pesos, porque se pagaron obras que no se ejecutaron “en cuatro conceptos relativos a la construcción de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor”. Se ha informado que detrás de esto hay un contrato que fue modificándose para que el costo por las obras subiera y se ampliara el plazo de entrega. También se documentó que la contratista es Reocon Infraestructura Terrestre, empresa creada dos semanas antes de la firma del contrato. Uf.