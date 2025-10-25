El edil “chingadazos”

¿Para qué recurrir al talento político o a los recursos de los que disponen los gobiernos, si hay autoridades, como el alcalde de Ures, Sonora, Gastón Rodríguez, que prefieren resolver los problemas a chingadazos y para ello lanzan retos en las benditas redes? “Rafael Bracamontes, cuándo viene a Ures o deme la dirección de negocio para platicar en persona y arreglarnos… La verdad si no podemos ponernos de acuerdo como gente civilizada, lo arreglamos como antes, a chingadazos, ya basta amigo y si algo tengo yo que no soy de mecha corta, pero, así como hay gente que no me quiere hay gente que sí y los incitas saludos y estoy a la orden”, escribió el edil con tal rudeza que hasta se comió palabras y comas. Ya el activista aludido del Movimiento No a las Presas en el Río Sonora, quien se opone a una serie de proyectos hídricos, lamentó las amenazas y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar. Y así desarmó al ahora motejado “edil chingadazos”.

TE RECOMENDAMOS: Director de Pemex comparece en San Lázaro Inhabilitan 2 mil tomas clandestinas en un año