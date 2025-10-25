Facilitando la confrontación

Nos dicen que lo que menos hay detrás de la integración del diputado del PT, Ricardo Mejía, a la Comisión de Energía, tal y como se concretó ayer, es la casualidad. Y es que resulta que apenas este jueves se conoció que el excandidato al gobierno de Coahuila se agarró a golpes con el panista Theodoros Kalionchiz, luego de que ambos tuvieran diferencias en una reunión privada por el tema de los contratos de carbón de la CFE con empresarios de la entidad. Quienes conocen de cerca el acontecer legislativo nos hacen ver que ya ha habido episodios previos en los que ambos personajes van al choque frontal. Ayer se supo que el panista, por ejemplo, apenas en junio acusó a Mejía, quien fue subsecretario de Seguridad, de haber fracasado en esa tarea. Lo que es un hecho es que en adelante Mejía podrá participar en las reuniones de la Comisión de Energía, donde se encontrará de frente con Kalionchis, pero también tendrá oportunidad de defender, como lo hizo el jueves, al empresario carbonero y diputado petista Antonio Tony Flores. ¿Qué tal?

