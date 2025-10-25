Inhabilitan 2 mil tomas clandestinas en un año

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, informó que en el primer año de Gobierno la empresa del Estado logró inhabilitar dos mil tomas clandestinas de combustible y se recuperaron 98 millones de litros de hidrocarburo por un valor estimado de más de dos mil millones de pesos.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que tanto de la parte del huachicol como del contrabando, que ha crecido con el tiempo, se está atacando todos los días.

El Dato: En el primer semestre de 2025, Pemex reportó una utilidad neta superior a los 16 mil millones de pesos, revirtiendo las pérdidas del año anterior, indicó el funcionario.

Refirió que antes Pemex tenía el monopolio en importación y no había contrabando de combustible, pero a partir del 1 de enero de 2017 que se abrió el mercado, se creó un mercado negro, tanto de la parte del huachicol como del contrabando.

“Antes, Pemex tenía el monopolio en la importación y no había contrabando de combustible, pero cuando se libera el mercado, se liberaron las fuerzas del mercado y se creó un mercado negro de combustibles que ha crecido con el tiempo, lo estamos atacando todos los días junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, ASEA, gobiernos de los estados”, dijo.

Detalló que dentro de Pemex se creó un departamento llamado “Salvaguardia Estratégica” con el que dedican tiempo y recursos para combatir este mercado ilícito, y resaltó que se trabaja en atacar la corrupción, porque “en Pemex no se tolera”.

Al presentar los avances en la política energética del país, refirió que el endeudamiento ocurrió dos sexenios previo al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en el mandato de Enrique Peña Nieto la deuda pasó de 50 a 105 mil millones y luego a 113.

Aclaró que actualmente, Pemex ya no se está endeudando y no adquiere bonos en el mercado internacional: “La hemos estado bajando y vamos a acabar este año más o menos con 85 mil millones de deuda”.

El funcionario recordó que este año el Gobierno federal aprobó un vehículo de financiamiento por 250 mil millones de pesos destinado a proyectos productivos y reducir las deudas de la petrolera, principalmente con proveedores.

Indicó que los recursos provienen de la banca de desarrollo y comercial, además de contar con una garantía del Estado, incluido en el Plan Estratégico para Pemex 2025-2035, presentado hace unas semanas.

“Lo seguiremos aplicando en lo que resta del mes, de noviembre, diciembre y vamos a dar continuidad en los meses de enero y febrero hasta cumplir con todas las inversiones realizadas en 2025 y los adeudos de 2024. Todo lo vamos a pagar”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que los pasivos con los proveedores se han reducido a la mitad y que al mes de septiembre se han pagado casi 300 mil millones de pesos en este renglón.

Durante su comparecencia de casi cuatro horas, Rodríguez Padilla aceptó que Pemex no puede desarrollar todos los proyectos de exploración y producción que tienen planeados, por lo que necesitan la ayuda del sector privado, por lo que diseñaron contratos mixtos con espacio para capital privado.

Reportó que en el periodo 2024-2025 se concluyó la perforación de 24 pozos exploratorios, gracias a los cuales las reservas se han incrementado en más de 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La producción de hidrocarburos líquidos se ha estabilizado en un millón 645 mil barriles diarios y la de gas alcanza tres mil 687 millones de pies cúbicos diarios.