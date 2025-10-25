Marc Anthony suena en lugar del Himno Nacional en SCJN

Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sonó “¿Qué precio tiene el cielo?”, canción de salsa interpretada por Marc Anthony, en lugar del Himno Nacional.

Durante la presentación del Informe de Labores 2024 – 2025 del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Himno Nacional fue sustituido, por error, por salsa, cuando Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, terminó de rendir su último informe de labores en la SCJN.

Cuando la magistrada concluyó, a los presentes les pidieron ponerse de pie y entonar el Himno Nacional… pero se escuchó la introducción de la canción de salsa.

Aunque apenas duró unos segundos, los asistentes se miraron ante lo que estaba ocurriendo.

¿Tragedia o comedia lo acontecido en la sesión de la @SCJN y el informe de la presidenta del @TEPJF_informa?



“Ponerse de pie para interpretar el himno nacional” y suena @MarcAnthony al ritmo de: “qué precio tiene el cielo…” https://t.co/Y5RuMUTiAH pic.twitter.com/twhoZ2Z31Q — Simón Hernández León (@hele_simon) October 25, 2025

