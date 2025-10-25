Prevén reubicación de sectores damnificados

En su visita a las zonas afectadas por las inundaciones en Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay comunidades que ya no podrán asentarse de nuevo en las zonas siniestradas.

“Es necesario concluir el censo porque hay comunidades pequeñas en las que sólo habitan cinco familias”. Además, señaló que la medida se tomará en consenso con los habitantes para la reubicación de los lugares que no podrán ser poblados.

La mandataria informó que la administración de Hidalgo trabaja en coordinación con el Gobierno de México y reconoció “a todos los que están trabajando para ayudar a las familias damnificadas”.

Aseguró que cada persona afectada va a recibir un apoyo, aunque no precisó el monto económico porque “apenas se va a hacer la valoración” y dijo que se aplicará “lo que se necesite”, y descartó la emisión de la declaratoria de emergencia.

El Dato: Julio Menchaca en su red social X, agradeció a la Presidenta “por las acciones de atención a la recuperación de las comunidades”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron una reunión de coordinación institucional, con el objetivo de fortalecer el apoyo integral a las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en la entidad.

Como parte del encuentro, el gobernador refirió que este fin de semana comenzará la entrega de apoyos económicos por parte de la Secretaría de Bienestar en las comunidades afectadas, por lo que acompañará a los servidores públicos federales para atender directamente a la población.

De acuerdo con el micrositio habilitado para conocer el estatus de la emergencia, la cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en la región Huasteca subió a 80. En Hidalgo se reportaron 22 de los fallecidos; 22, en Puebla; 35, en Veracruz y uno en Querétaro, mientras que en San Luis Potosí no se ha identificado a ninguna víctima. El micrositio también señala que suman 18 personas no localizadas en las entidades afectadas.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum informó que 202 comunidades de las 288 poblaciones que estuvieron aisladas por las lluvias del pasado 8 de octubre, ya están comunicadas.

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dijo que en Hidalgo se ha restablecido el paso en 124 de 184 localidades, con la liberación de 216 caminos; en Puebla se ha restablecido el paso en 29 de 32 comunidades, con la liberación de 43 caminos, y en Veracruz se ha restablecido el paso en 28 de 51 poblados, con la liberación de 45 caminos.

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo que se han evacuado a 431 personas en puentes aéreos en Hidalgo, Veracruz y Puebla; se han realizado 844 operaciones aéreas y se han desazolvado 5 mil 62 viviendas.

Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 99.82 por ciento de energía eléctrica en los estados afectados. En Hidalgo hay pendientes 466 usuarios por restablecerles la energía eléctrica.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, señaló que han intervenido 119 municipios y censado 92 mil 24 viviendas.

Ventilan al Fonden por sus reglas extraoficiales

› Por Claudia Arellano

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dio un reporte sobre la burocracia alrededor del desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden), fideicomiso creado en la década de 1990 que “era opaco en sus recursos”.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la funcionaria federal explicó que en 1999, el Fonden se constituyó como un fideicomiso con reglas que lo hicieron opaco y burocrático, ya que los recursos federales sólo se entregaban si los estados o municipios aportaban dinero.

De 2000 a 2009, enfatizó Buenrostro, se creó una serie de reglas que hacían muy burocrático al fideicomiso. “Por hacer el trámite, pasaban hasta 120 días para atender los desastres. Ahora se creó el Apoyo Parcial Inmediato, para ser más rápido en la atención a desastres”.

35 por ciento de casas dañadas en el 2017 se reconstruyeron

En el segundo año de la administración del priista Ernesto Zedillo, en 1996, el Fonden se creó como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales, según se lee en el documento Fonden, el fondo de desastres de México (Una reseña publicada por la Secretaría de Gobernación y el Banco Mundial en 2012).

Inicialmente los recursos del Fonden se destinaban únicamente a actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública federal, estatal y municipal; pero también para viviendas para la población de bajos ingresos y para ciertos elementos del medio ambiente como: selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas. Posteriormente, también destinó recursos, a la prevención.

Buenrostro recordó los casos de opacidad en el manejo del Fonden en Veracruz y Tabasco. En Veracruz, dijo que se devolvieron más de 500 millones de pesos sin utilizar, mientras que en Tabasco se destinaron fondos a gastos corrientes, en lugar de apoyar los damnificados.

Buenrostro subrayó que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se documentaron múltiples irregularidades, retrasos en la atención de las emergencias, sobreprecios y desvíos.

También mencionó el caso del sismo de 2017: “apenas se reconstruyó el 35 por ciento de las viviendas reportadas como afectadas, pese a los millonarios recursos ejercidos”.