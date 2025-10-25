Reanudan diálogo con la CNTE

Con la novedad de que el Gobierno federal ha restablecido la comunicación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Ayer se conoció que los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Educación, Mario Delgado, el gobernador de la entidad, Salomón Jara, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, encabezaron una mesa con integrantes de la Sección 22. “Estamos en Oaxaca por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para celebrar una reunión de trabajo con el magisterio y dar seguimiento a los acuerdos en favor de la educación de niñas y niños, adolescentes y jóvenes de este hermoso estado”, publicó la tarde de ayer Rosa Icela. La CNTE ha venido reclamando diversos pagos y también exige la derogación de la ley del ISSSTE, asunto que ya dejó claro el Gobierno que no puede aceptar por el fuerte impacto que, de realizarse, habría a las finanzas públicas.

