Ventilan al Fonden por sus reglas extraoficiales





Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dio un reporte sobre la burocracia alrededor del desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden), fideicomiso creado en la década de 1990 que “era opaco en sus recursos”.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la funcionaria federal explicó que en 1999, el Fonden se constituyó como un fideicomiso con reglas que lo hicieron opaco y burocrático, ya que los recursos federales sólo se entregaban si los estados o municipios aportaban dinero.

De 2000 a 2009, enfatizó Buenrostro, se creó una serie de reglas que hacían muy burocrático al fideicomiso. “Por hacer el trámite, pasaban hasta 120 días para atender los desastres. Ahora se creó el Apoyo Parcial Inmediato, para ser más rápido en la atención a desastres”.

35 por ciento de casas dañadas en el 2017 se reconstruyeron

En el segundo año de la administración del priista Ernesto Zedillo, en 1996, el Fonden se creó como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales, según se lee en el documento Fonden, el fondo de desastres de México (Una reseña publicada por la Secretaría de Gobernación y el Banco Mundial en 2012).

Inicialmente los recursos del Fonden se destinaban únicamente a actividades de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública federal, estatal y municipal; pero también para viviendas para la población de bajos ingresos y para ciertos elementos del medio ambiente como: selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas. Posteriormente, también destinó recursos, a la prevención.

Buenrostro recordó los casos de opacidad en el manejo del Fonden en Veracruz y Tabasco. En Veracruz, dijo que se devolvieron más de 500 millones de pesos sin utilizar, mientras que en Tabasco se destinaron fondos a gastos corrientes, en lugar de apoyar los damnificados.

Buenrostro subrayó que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se documentaron múltiples irregularidades, retrasos en la atención de las emergencias, sobreprecios y desvíos.

También mencionó el caso del sismo de 2017: “apenas se reconstruyó el 35 por ciento de las viviendas reportadas como afectadas, pese a los millonarios recursos ejercidos”.