Aseguran 400 armas con destino a México en Laredo, Texas

Autoridades de Estados Unidos incautaron un cargamento de más de 400 armas que presuntamente serían introducidas ilegalmente a México en compartimentos secretos de dos tráileres, y detuvieron a dos personas, presuntamente padre e hijo, responsables del contrabando de rifles, cargadores y municiones.

Este operativo fue producto de una unión entre los Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México —y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, publicó en X el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

De acuerdo con el reporte, el decomiso forma parte de las acciones coordinadas entre ambos gobiernos para frenar el flujo de armamento hacia territorio mexicano, donde estas armas suelen terminar en manos de grupos criminales.

Según la información difundida por la cadena televisiva Fox News, el decomiso de armas y el arresto de ambos hombres sucedió el pasado 23 de octubre, cuando oficiales de CBP que trabajaban en el puerto de entrada del Puente 2 de Laredo detuvieron dos vehículos que se dirigían al sur, cada uno remolcando un tráiler, para su inspección.

Luego de una revisión, los agentes detectaron irregularidades en las paredes de los remolques y descubrieron compartimentos ocultos donde se almacenaban cajas con armas de fuego.

Una inspección secundaria reveló el hallazgo de más de 400 armas de varios calibres, cargadores de alta capacidad y miles de municiones. De acuerdo con las autoridades, el arsenal tenía como destino final México, donde sería distribuido entre grupos del crimen organizado.

Los conductores fueron identificados como Emilio Ramírez-Cortez, residente permanente legal en Estados Unidos, y su hijo Edgar Ramírez-Díaz, ciudadano estadounidense. Ambos fueron arrestados por cargos de contrabando federal de armas de fuego.

Fueron entregados al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en espera de su primera comparecencia ante el tribunal.

ICE informó que la investigación continúa y no descartó que se identifiquen más personas o cargos relacionados en las próximas semanas.

