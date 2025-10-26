IMJUVE reunió a cientos de miles de jóvenes en la Rodada y Carrera por la paz y contra las adicciones, edición Día de Muertos

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) convocó a juventudes de todo el país a participar en la segunda edición de la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, una actividad que este año se vistió de color y tradición con su temática especial de Día de Muertos, convirtiéndose en una jornada llena de energía, convivencia y participación comunitaria.

Del 24 al 26 de octubre, se realizaron más de 700 eventos simultáneos en los 32 estados de la República, reuniendo a más de 400 mil jóvenes, que recorrieron más de 4,700 kilómetros acompañados de sus familias, amistades… ¡y hasta sus lomitos!

Esta gran movilización forma parte de la Estrategia Nacional “Por la Paz y Contra las Adicciones”, y fue posible gracias al trabajo conjunto del IMJUVE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), así como instituciones educativas como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y las instancias estatales de juventud.

“El objetivo es que las juventudes se apropien del espacio público y celebren nuestras tradiciones de manera saludable, fomentando la actividad física, la integración familiar y la cultura de paz”, destacó el Director General del IMJUVE, Abraham Carro Toledo.

La convocatoria fue completamente gratuita, abierta e incluyente: participaron personas en bicicleta, patines, patineta, corriendo, en carriola o silla de ruedas. Nadie quedó fuera de este movimiento que promueve bienestar, unión y esperanza.

Con disfraces alusivos al Día de Muertos, las y los participantes llenaron las calles de color, música y alegría, reafirmando que las juventudes mexicanas son el corazón de nuestras tradiciones y el motor de la transformación social.

En esta #RodadaJoven las juventudes demostraron que la paz se construye en movimiento: con comunidad, con empatía y con orgullo por nuestras raíces.

