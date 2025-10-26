PAN visitará universidades para ‘abrirse a nuevas generaciones’

A una semana de su relanzamiento como instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará con recorridos por distintas universidades del país a fin de acercarse más a la población joven.
El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, precisó que esta gira nacional iniciará en planteles de los estados de Jalisco y Quintana Roo, donde buscarán escuchar y dialogar con los jóvenes.
Refirió que el objetivo de estos acercamientos será el de construir una agenda ciudadana, a partir de lo que se escuche, pero que se base en los tres principios de libertad, oportunidades y participación.
“Nuestra nueva era empieza con los jóvenes. Queremos que se involucren, que participen y que tomen decisiones. El PAN se abre a las nuevas generaciones porque son ellas las que van a transformar el país”, dijo.
Asimismo, Romero Herrera reiteró el llamado para sumar más personas al partido. Recordó que ahora los ciudadanos pueden afiliarse y participar directamente como candidatos en los próximos procesos electorales.
“Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano”, recalcó.
