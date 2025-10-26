PAN visitará universidades para ‘abrirse a nuevas generaciones’

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el pasado 26 de agosto, en entrevista con La Razón.

A una semana de su relanzamiento como instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará con recorridos por distintas universidades del país a fin de acercarse más a la población joven.

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, precisó que esta gira nacional iniciará en planteles de los estados de Jalisco y Quintana Roo, donde buscarán escuchar y dialogar con los jóvenes.

Refirió que el objetivo de estos acercamientos será el de construir una agenda ciudadana, a partir de lo que se escuche, pero que se base en los tres principios de libertad, oportunidades y participación.

En Acción Nacional somos autocríticos y escuchamos a las familias de México, para así mejorar y fortalecer nuestra cercanía con la gente. 🙌🏼



Hoy seguimos en completa apertura para todas y todos los que comparten el mismo objetivo: vivir en un México mejor, con oportunidades,… pic.twitter.com/WK783scFqV — Acción Nacional (@AccionNacional) October 27, 2025

“Nuestra nueva era empieza con los jóvenes. Queremos que se involucren, que participen y que tomen decisiones. El PAN se abre a las nuevas generaciones porque son ellas las que van a transformar el país”, dijo.

Asimismo, Romero Herrera reiteró el llamado para sumar más personas al partido. Recordó que ahora los ciudadanos pueden afiliarse y participar directamente como candidatos en los próximos procesos electorales.

“Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano”, recalcó.

Queremos ser una alternativa cercana y abierta a la ciudadanía para construir juntos un mejor país.



A través de nuestra App PAN, más personas podrán afiliarse y registrar candidaturas ciudadanas, porque creemos en un México de oportunidades y libertades, donde todas y todos… pic.twitter.com/3sLq7Ym06P — Acción Nacional (@AccionNacional) October 27, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT