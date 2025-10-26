Tras relanzamiento

PAN visitará universidades para ‘abrirse a nuevas generaciones’

El objetivo de estos acercamientos será el de construir una agenda ciudadana; Romero Herrera reiteró el llamado para sumar más personas al partido

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el pasado 26 de agosto, en entrevista con La Razón.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el pasado 26 de agosto, en entrevista con La Razón. Foto›David Patricio›La Razón
Por:
Yulia Bonilla

A una semana de su relanzamiento como instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN) iniciará con recorridos por distintas universidades del país a fin de acercarse más a la población joven.

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, precisó que esta gira nacional iniciará en planteles de los estados de Jalisco y Quintana Roo, donde buscarán escuchar y dialogar con los jóvenes.

Refirió que el objetivo de estos acercamientos será el de construir una agenda ciudadana, a partir de lo que se escuche, pero que se base en los tres principios de libertad, oportunidades y participación.

“Nuestra nueva era empieza con los jóvenes. Queremos que se involucren, que participen y que tomen decisiones. El PAN se abre a las nuevas generaciones porque son ellas las que van a transformar el país”, dijo.

Asimismo, Romero Herrera reiteró el llamado para sumar más personas al partido. Recordó que ahora los ciudadanos pueden afiliarse y participar directamente como candidatos en los próximos procesos electorales.

“Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano”, recalcó.

