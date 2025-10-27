Aseguran vehículos y armas en inmuebles ligados ligados a ‘El Fallo’, jefe de plaza del CJNG en Veracruz

Autoridades federales asestaron un duro golpe a la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz tras ejecutar tres cateos simultáneos en inmuebles relacionados con Rafael Osorio Uscanga, conocido en el hampa como “El Fallo”, quien es identificado como jefe de plaza de ese grupo criminal.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer este lunes que los operativos se concentraron en propiedades ubicadas en la colonia Hojas de Maíz y sobre la carretera federal Tinaja, ambas en el municipio de Tierra Blanca, donde el presunto líder criminal habría establecido su centro de operaciones.

Las autoridades mencionaron que durante estos tres operativos se aseguró un parque vehicular conformado por 60 unidades de diversos tipos: 39 vehículos particulares, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos pipas, dos remolques, dos retroexcavadoras, una camioneta de redilas y cinco motocicletas.

También cuatro armas largas, 166 cartuchos, seis granadas, aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo y otros dispositivos electrónicos.

Además, fueron incautados equipos de vigilancia y comunicación, entre ellos cámaras fotográficas, 17 teléfonos celulares, recursos en efectivo y otros dispositivos electrónicos que presuntamente utilizaba la célula criminal para coordinar sus actividades ilícitas.

El Gobierno Federal estimó que el aseguramiento representa una pérdida económica de 45 millones de pesos para la estructura del CJNG en la región, además de representar un severo impacto en su capacidad logística para operar en la zona centro del estado.

Según el reporte oficial, “El Fallo” encabezaba actividades delictivas en Tierra Blanca relacionadas con extorsión, secuestro y robo con violencia, delitos que han afectado significativamente a comerciantes y transportistas de la región.

La operación fue resultado de una coordinación interinstitucional en la que participaron efectivos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes y establecer la cadena de custodia necesaria en el proceso judicial.

cehr