Cercanía con Rubalcava

Nos cuentan que los reporteros que cubrieron el evento realizado ayer en la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México se preguntaban si nuevamente Adrián Rubalcava, director general de ese sistema de transporte, sería obviado en las fotos oficiales que se suben a redes sociales —como ocurrió hace unas semanas cuando se llevó a cabo un evento de supervisión de los avances en la remodelación de la Línea 1—. Sin embargo, este fin de semana en Palacio Nacional quisieron hacer evidente la cercanía que hay con el funcionario capitalino ya que fue la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, nos aseguran, quien procuró incluir al funcionario en las imágenes. Hay fotos y videos en los que Rubalcava aparece muy integrado al grupo que ayer recorrió la estación terminal del STC que se conectará con el tren El Insurgente. El mensaje de ayer nos dicen es el reconocimiento de la mandataria al trabajo del exalcalde de Cuajimalpa. ¿Será?

