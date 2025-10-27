Destrozos en la UNAM

Triste panorama el que ayer encontraron las autoridades universitarias, nos dicen, tras varios días de paro de actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La facultad informó que la administración del plantel tomó control de las instalaciones, luego del retiro de los estudiantes paristas y que evalúa las condiciones en las que se encuentra el plantel, edificio por edificio, “considerando el alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”. Por lo pronto, en los próximos días se iniciará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Tras la difusión de imágenes que muestran los daños no ha faltado quien califique de inadmisible este tipo de conductas de quienes, supuestamente, son estudiantes universitarios y se fortalece el argumento de que detrás de todo esto hay, como en otras ocasiones, una mano negra. Pendientes.

