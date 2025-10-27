EU puede cancelar visas en cualquier momento, advierte Embajada: ‘es un privilegio, no un derecho’

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi.

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, dejó en claro que ningún estatus, cargo o postura política protege a un extranjero de que su visa sea revocada, si el Departamento de Estado determina que ya no cumple con los requisitos establecidos.

A través de un video, Arizmendi fue enfático al señalar que “las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno de Estados Unidos, cuando las circunstancias lo justifiquen, un principio que se aplica igualmente a todos los ciudadanos extranjeros, independientemente de si son funcionarios públicos o privados”.

En la red social X, el vocero de la representación diplomática subrayó que la visa es “un privilegio, no un derecho” y que cada nación posee la facultad soberana de determinar quién puede ingresar a su territorio.

Al referirse a que han recibido preguntas sobre el proceso de revocación, detalló las causales: “El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando hay señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla, lo que puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, o involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar grupos terroristas”.

Un aspecto crucial que destacó el portavoz es que “no es necesario que haya una sentencia penal. Es suficiente con que haya información para considerar que mantener una visa no cumple con los intereses de Estados Unidos”.

David Arizmendi reveló que se trata de un proceso continuo: “Este proceso ocurre constantemente, con el Departamento de Estado revisando regularmente las visas otorgadas y cancelándolas cada vez que hay razones para hacerlo, aunque estas decisiones no se hacen públicas por razones de privacidad y se informan directamente a la persona afectada”.

“Todo el proceso está guiado por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional. En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, concluyó.

☝️ Te aclaramos algunos puntos importantes sobre la cancelación de visas.

✍️Toma nota y comparte ♻️@DeputySecState #Revocación_Visas pic.twitter.com/Dyh51rMuLF — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 27, 2025

Las declaraciones se producen en un momento de mayor rigurosidad en la política migratoria estadounidense.

Recientemente, una investigación reveló que Estados Unidos habría revocado visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados, aunque no se proporcionaron nombres específicos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr