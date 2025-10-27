EU y las armas incautadas

Relevante, nos comentan, el golpe que dio el Gobierno de Estados Unidos con el aseguramiento de al menos 400 armas que se dirigían hacia nuestro país. Y también, nos hacen ver, que el embajador de ese país, Ronald Johnson, le diera difusión al hecho. “Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, publicó el diplomático en las benditas redes, replicando una noticia publicada por la cadena Fox News. En ésta se reseña que las armas se encontraban ocultas en paredes falsas dentro de remolques y que fueron aseguradas el pasado 23 de octubre en el cruce de Laredo. Es sabido que México ha insistido en diversas reuniones bilaterales sobre la necesidad de que desde el país vecino se dejen de suministrar armas a grupos de la delincuencia organizada. El dato es que, por lo pronto, son 400 menos.

